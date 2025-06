Caccia all’assalitore del motociclista

Sette giorni di prognosi per il motociclista 40enne aggredito lunedì pomeriggio con una mazza da baseball al termine di una lite stradale degenerata in violenza. Inoltre proseguono, da parte della polizia, le ricerche dell’automobilista che lo ha colpito. Tutto è successo poco dopo le 18, lungo la Statale 16, nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco. Dopo un alterco in strada, il centauro, originario dell’Est Europa ma residente a Pesaro, si era fermato perché arrivato a destinazione. L’automobilista, però, lo ha seguito, è sceso dall’auto, e ha afferrato una mazza da baseball che aveva in auto, colpendolo più volte. Il motociclista è stato ferito, il casco è andato in frantumi, e l’aggressore è poi fuggito senza prestare soccorso. Sul posto una Volante della polizia, che ha raccolto la testimonianza della vittima e avviato le ricerche dell’aggressore. Al vaglio degli investigatori anche eventuali immagini delle telecamere.