Caccia all'autore a Fossombrone: Tende Bruciate, Nessuna Traccia

La comandante della polizia municipale Orietta Ceccarani l’aveva detto: "Sarà dura che le immagini della telecamera restituiscano qualche informazione utile…". E infatti. Nel mini giallo dei tendaggi bruciati domenica 30 luglio, a oggi non ci sono colpevoli. C’era una lontana possibilità che i "buontemponi" che hanno dato fuoco ai tendaggi sotto tre "logge" del corso Garibaldi, fossero stati ripresi dalla camera di sorveglianza sulla zona municipio, ma così non è stato. L’autore o gli autori della bravata devono averlo fatto al riparo del porticato, scappando poi in direzione opposta all’occhio elettronico. Bravata, la loro, ma mica tanto: è andata bene che una jogger abbia dato l’allarme, dopodiché qualcuno ha tirato giù i drappi e soffocato le fiamme. Altrimenti il fuoco avrebbe potuto raggiungere le finestre sopra ai fornici, con conseguenze imprevedibili.

a. b.