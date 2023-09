Caccia all’usato e agli sconti per arginare il caro libri

"Nuovo o usato?". Caccia al risparmio visto il ritorno a scuola costoso. Il prezzo dei libri di testo ha subito un aumento rispetto agli anni scorsi del 6% circa, la spesa media solo per l’acquisto di libri si aggira sui 300 ai 400 euro a studente, importo elevato soprattutto per chi ha più di un figlio.

"In molti sono in fila per l’usato, ma purtroppo non tutti i titoli sono disponibili di seconda mano. Noi comunque facciamo il possibile per offrire questo servizio – sottolinea Elisabetta Di Giorgi, della libreria Omnia di Pesaro –. Per risparmiare è l’unico metodo, anche se molto spesso le edizioni cambiano e quindi, anche noi, siamo tutti costretti ad acquistare il nuovo". La ricerca dei volumi di seconda mano è una prassi diffusa tra le famiglie anche per il fatto che durante l’anno molti libri vengono sfruttati marginalmente, sostituiti da materiale on line fornito dagli insegnanti. Elisabetta Di Giorgi conclude: "Ogni anno la clientela e il lavoro aumenta sempre di più, a Pesaro negli anni passati hanno sempre preferito comprare il nuovo ma in questi ultimi anni per un motivo o per un altro l’usato è stato il protagonista".

"La spesa più elevata in genere è per quelli che iniziano le scuole medie – afferma Silvia Goffi della cartoleria Ines di Pesaro – i libri delle medie hanno subìto un aumento tra i 10 euro e i 15 euro rispetto agli anni scorsi, ma nonostante questo la richiesta è stata maggiore assieme a quelli per le superiori". Presente nella lista per il rientro anche zaini, astucci e cancelleria varia, anch’essa ad un prezzo notevole. "Come possiamo notare la spesa media per uno zaino si aggira dai 20 euro fino a superare i 100 euro; per diari e astucci da un minimo di 10 euro si va oltre i 20 euro. Anche la cancelleria non è da meno: in questi anni l’incremento del prezzo è arrivato tra il 10% e il 15% soprattutto per quando riguarda le marche più conosciute, arrivando a pagare un evidenziatore o un quaderno oltre 2 euro al pezzo o addirittura una penna gel a più di 3 euro".

"Nei prezzi – conclude Goffi – dove non avevamo vincoli dalle aziende non abbiano aggiunto un ulteriore ricarico per venire incontro alle famiglie e inoltre abbiamo inserito promozioni che in poco tempo hanno svuotato le scorte in magazzino a differenza degli scorsi anni che qualcosa avanzava sempre, infine abbiamo inserito un ulteriore sconto del 10% sull’acquisto del materiale scolastico per tutti quelli che hanno ordinato i libri da noi".

Ilenia Baldantoni