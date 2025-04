Caccia al molestatore seriale: fa finta di cadere poi palpeggia le donne

Pesaro, 16 aprile 2025 – Palpeggiata da uno sconosciuto mentre è a passeggio con il cane, in piena mattina, all’altezza di viale Fiume. È quanto accaduto domenica scorsa a una 60enne pesarese che poi ha presentato denuncia alla polizia. Gli agenti della Questura hanno ascoltato il racconto della donna e hanno raccolto anche le immagini che è riuscita a scattare con il cellulare, mentre il molestatore si allontanava. Vincendo paura e sdegno, infatti, la signora è riuscita a catturare alcuni fotogrammi che ritraggono quell’uomo da dietro per aiutare gli inquirenti a risalire alle sue generalità. Gli agenti hanno anche visionato i filmati delle telecamere e sono sulle tracce del molestatore che, poco dopo, durante la stessa mattina, secondo alcuni testimoni avrebbe provato a fare la stessa cosa anche con un’altra donna.

La signora stava passeggiando da sola con il proprio cane quando, ad un certo punto, ha notato una persona che almeno all’apparenza stava parlando al telefono. Si trovava in prossimità dell’incrocio tra viale Trento e viale Fiume. La donna è passata nel suo stesso marciapiede quando, facendo finta di inciampare, quell’uomo le si è scaraventato addosso e ha anche allungato le mani su di lei. La donna si è allontanata velocemente da lui ma, a breve distanza, ha tentato nuovamente un avvicinamento con la stessa modalità. La 60enne, spaventata per l’accaduto ha accelerato il passo e cambiato marciapiede ma lui non demordeva anzi, ha iniziato a seguirla per un lungo tratto. La donna ha alzato la voce, urlandogli di andarsene e finalmente è riuscita a liberarsi di lui. Ha tuttavia avuto la prontezza di spirito di fotografare l’uomo mentre si allontanava nella speranza che quei fotogrammi possano essere utili alle indagini. Una volta rientrata a casa, molto turbata, ha allertato la polizia e raccontato tutto al figlio che, in bicicletta ha ripercorso il tragitto compiuto dalla madre poco prima.

All’altezza di bagni Re Sole, come riferito agli agenti, avrebbe ascoltato il racconto di un’altra signora che ha riferito di aver subìto un avvicinamento simile da parte di un uomo che corrispondeva alla descrizione. Un appello è stato lanciato anche dal figlio della 60enne attraverso i social.

“Questa mattina in zona mare e porto si aggira una persona di origini presumibilmente nordafricane che segue donne a piedi da sole per molestarle, fa finta di parlare al telefono e di inciampare addosso alle donne per poi toccarle. Purtroppo, ci sono solo foto di schiena, la polizia è già stata avvisata ed è alla ricerca di questa persona. Ha tentato di molestare più di una donna stamattina tra zona porto fino alla zona di bagni re Sole. Fate attenzione e se lo notate chiamate le forze dell’ordine”.