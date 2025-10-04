La lunga caccia del re dei tartufai: io e i miei cani, una vita nei boschi

Mescolate terra e aria buona, piantateci una quercia, nascerà il tartufo. Giorgio Remedia è il re dei cavatori, per lui il tartufo non ha segreti. Con cane e ruscella ha battuto tutta Italia e vari Paesi d’Europa nella sua strepitosa carriera di cercatore.

Giorgio, innanzitutto, che annata sarà?

"Una buona annata, abbiamo avuto un’ estate mediamente piovosa, anche se resta l’incognita di un giugno troppo caldo. Ma un po’ tutti i tartufai che sono usciti in questi primi giorni hanno trovato molti più tartufi degli anni passati, anche se ancora non perfetti: si tratta dei cosiddetti fioroni, che nascono per primi e non sono molto profumati. Ma credo proprio che quest’anno ci divertiremo".

Lei è l’erede di una famiglia di cercatori da generazioni: come è cominciato tutto?

"Dal mio bisnonno: veniva da Rocca Leonella, una frazione di Piobbico e una volta giunto ad Acqualagna si mise a cercare tartufi perché ce n’erano talmente tanti da inciamparci. Il nonno ci andava con il maiale, vicino a casa. Poi negli anni ’60 il generale Mannozzi Torini, micologo e comandante della Forestale della Regione, disse a mio padre: cuocete la terra in un forno, fatela sterilizzare, aggiungeteci tartufo come se fosse sale su una pietanza, su questa terra piantate una quercia e vedrete che da adulta produrrà tanti tartufi. Inizià così la coltivazione del nero. Mio babbo andava a tartufi con una moto Ducati, il cane su una cassetta legata dietro"

A proposito, i suoi cani campioni?

"Diana era un bracco romano: avevo sei anni e andavo a tartufi nel terreno proibito del signor Domenico. Poi un giorno mio padre portò a casa un pointer di nome Ringo, velocissimo: tornava con il tartufo in bocca. Vinse prestigiosi premi. Ma fu un altro cane, Tom, a garantirmi il primo stipendio facendomi trovare tanti tartufi. I miei amici facevano la stagione negli alberghi. Io a tartufi nei campi".

Come riconoscere un buon terreno per tartufi?

"Con l’osservazione. Ricordo che mio padre con il socio Peppe si posizionava su un punto panoramico e osservava le piante: quella è più verde, quella più secca e là può esserci tartufo. Poi mi mandava in avanscoperta. Un bosco verde non è mai simile a un altro. C’è la parte più umida di un verde lussureggiante, e c’è quella tendente al marrone. Dove c’è umidità è più facile trovare il tartufo".

Che piante favoriscono la crescita del tartufo e quali terreni?

"Pioppi e querce. Un terreno sabbioso ti dà tartufi belli rotondi e lisci. Più cresce l’argilla e più è facile che il tartufo sia bitorzoluto, piatto, di aspetto magari meno gradevole ma di profumo certo non inferiore. I problemi sono l’agricoltura intensiva e il meteo pazzo"

Lei ha rifornito tante fiere: il cliente indimenticabile?

"Un pulmino di colore bianco che ogni quindici giorni transitava nel nostro gruppetto di case. Era un famoso commerciante di tartufi di Alba che veniva a comprarli da noi e poi li metteva nelle bigonce, vasi adibiti al vino, alternati a uno strato di terra: in questo modo si mantenevano meglio che in frigorifero. Si attendeva con ansia quel pulmino perché era quello che pagava di più"

La cerca più sorprendente?

"Io e mio padre un giorno tornammo con esemplari di bianco pregiato di mezzo chilo da Ascoli Piceno: si scatenò un’asta tra commercianti che arrivarono a pagarli 220 mila lire al chilogrammo. Il mio record è stato per il bianco pregiato un tartufo da 830 grammi, per il nero un tartufo di un chilo e 180 grammi, venduto al triplo del suo reale valore perché sono pezzature rare"

Ma lei il tartufo come lo mangia?

"A me piace lo scorzone estivo, che tutti disprezzano, con uovo e risotto. Il bianco pregiato? quando nella fase di escavazione si rompe, tiro fuori il mio coltellino, la spazzola, lo pulisco e me lo mangio nel campo".