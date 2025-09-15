Caccia, ridotti i giorni. Il Tar boccia il calendario

I cacciatori marchigiani dovranno riporre i fucili dieci giorni prima del previsto. Il Tar Marche ha infatti bocciato la decisione della Regione di prolungare la caccia a tordi e beccacce fino al 31 gennaio 2026, stabilendo invece lo stop al 10 gennaio, come raccomandato dall’Ispra, l’istituto nazionale che fornisce i pareri scientifici. Il ricorso era stato presentato da un fronte compatto di associazioni ambientaliste e animaliste, Wwf, Lipu, Legambiente Marche, Lav, Enpa, Lupus in Fabula e Lac, che contestavano il calendario venatorio 2025/26 approvato dalla giunta regionale a fine maggio.

La Regione, difesa in giudizio insieme alle principali sigle venatorie, aveva provato a giustificare l’allungamento portando alcuni dati di radiotelemetria sugli uccelli migratori, ma per i giudici non si tratta di prove sufficienti: troppo pochi gli esemplari monitorati, e studi non davvero nuovi. La linea dei giudici è netta: senza basi scientifiche solide non si può derogare alle regole fissate a livello nazionale ed europeo. E quelle regole dicono che i turdidi (tordo bottaccio, sassello, cesena) e la beccaccia entrano in fase di migrazione già da metà gennaio, quindi la caccia oltre il 10 rischierebbe di colpire animali in ritorno verso i siti di riproduzione. Il Tar non ha invece accolto altre richieste degli ambientalisti: rimangono in piedi le due giornate di preapertura (13 e 14 settembre) per il colombaccio, con orari ridotti e solo da appostamento, e non sono stati accolti i rilievi sui valichi montani, perché il divieto di caccia in quei punti è già previsto dalla legge nazionale.

In sostanza, la stagione venatoria marchigiana 2025/26 parte con due giornate in più a settembre, ma perde le tre settimane "d’oro" di fine gennaio. Una mezza vittoria per le doppiette, una mezza vittoria per gli ambientalisti. Il giudizio di merito, fissato per il 23 ottobre, dirà se la partita si chiuderà qui o se arriverà un’ulteriore stretta.

Antonella Marchionni