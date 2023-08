Cacciari e Dionigi "Dubito ergo sum"

Domani, alle 18, Teatro Sperimentale di via Rossini, va in scena un tentativo di anticipazione dell’Anno della cultura che già fa il botto solo col titolo: "Dubito ergo sum. Massimo Cacciari e Ivano Dionigi in dialogo". Se non bastasse, sulla locandina campeggia anche l’immagine classica di un filosofo greco barbuto. Che sia sempre lui, il "sempreverde" Platone anche se il riferimento del titolo va dritto a Cartesio? Si potrebbe pensare: ma da "Cogito" a "Dubito" c’è un passo avanti o indietro? "Ma niente affatto – chiarisce Cacciari – il dubbio è già intrinseco al cogito, che da solo non risolve nulla, si è trattato di una interpretazione sballata di Cartesio. Noi metteremo insieme ancora una volta filosofia e filologia nel nome della parola". Molto chiaro il famoso filosofo veneziano anche a proposito degli 80 anni che compirà nel 2024: "Lei pensi ai suoi anni...". A proposito di questo ormai classico appuntamento annuale organizzato dalla Fondazione don Gaudiano, Comune di Pesaro e dai loro associati, il presidente prof Ivano Dionigi, l’altra metà del tavolo, dice: "In un momento in cui prevalgono certezze tanto infondate quanto urlate, che mirano a isolare e dividere, la Fondazione don Gaudiano intende offrire una riflessione sul potere e i limiti della ragione e della nostra stessa natura, non solo in riferimento agli eventi dei nostri giorni, ma in una prospettiva culturale organica, recuperando i termini di un dibattito, centrale e decisivo per il nostro destino, che affonda le radici nelle origini del pensiero filosofico e politico". Come da bella tradizione, "il pensare" arriva a Pesaro nella figura del professor Cacciari sempre sul finire dell’estate, quando, un po’ saturi di divertimento, vien da pensare anche all’autunno che avanza. Cacciari-Dionigi è un duo che ha sempre confermato quanto promesso. Ingresso libero naturalmente finché ci sono posti liberi.

f.b.