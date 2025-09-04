Cacciari sbarca in auditorium. La filosofia è protagonista

Torna settembre e torna a Pesaro il filosofo Massimo Cacciari nella sua ormai lunga e consueta tappa cittadina su invito della Fondazione don Gaudiano e del suo presidente Ivano Dionigi. L’appuntamento è per domani alle ore 18 all’Auditorium Scavolini di viale dei Partigiani che finalmente, Rof a parte, ospita un vero evento. Dice Cacciari: "Cerco sempre di scegliere temi che siano in contraddizione con la realtà dei tempi" e questa volta i temi sono due "Eros e Caritas", entrambi evidentemente sviliti dai giorni correnti. "L’eros – prosegue il filosofo – è l’amore radicale caduto nell’oblio e nell’erotico, l’agàpe greca, in latino caritas, altrettanto radicale e anch’esso scaduto nel volgarmente sensibile. E’ San Giovanni a dire che Dio è amore e anche la mistica cristiana contiene l’eros".

L’incontro con Cacciari è dedicato alla memoria di Michelina Borsari, amica di Cacciari e Dionigi, storica organizzatrice del Festival della Filosofia di Modena, al quale lo stesso Cacciari sarà prossimamente presente per parlare di "Paideia", la formazione come "educazione all’amore", altro tema in evidente contraddizione coi tempi. Dividendo drasticamente il campo, tanto per intendere il punto di partenza, dalla parte di Eros c’è Platone, dalla parte della Caritas c’è San Paolo. Basta darsi uno sguardo intorno per capire quanto Eros e Caritas, siano in contrasto coi tempi che corrono. E in mezzo sta la nostra esistenza individuale, quella che dobbiamo affrontare e vivere giorno per giorno e della quale ci darà conto come sempre il professor Cacciari. Il quale continua ad essere così preso dai suoi studi da non aver avuto ancora modo e tempo di godersi la simpatica imitazione televisiva a lui dedicata dal GialappaShow andato in onda fino a qualche settimana fa. L’ingresso all’Auditorium Scavolini è gratuito, libero e aperto a tutti fino alla disponibilità di posti. Come sempre sarà il professor Ivano Dionigi ad introdurre l’amico Cacciari. Nell’appuntamento di domani Sono coinvolti Comune, Provincia, Arcidiocesi, Banca di Pesaro e Fondazione Carisp nonché Ceis di Pesaro e associazione Amici di don Gaudiano.