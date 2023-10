Cacciatore colto da malore, soccorso dai vigili del fuoco

Un cacciatore di 73 anni del posto ha avuto un malore ieri mattina mentre si trovava in un luogo impervio dove va solitamente a cacciare. Qualcuno che era con lui ha dato l’allarme vedendolo perdere conoscenza. Il problema era soccorrerlo. Così sono stati chiamati i vigili del fuoco di Urbino che sono riusciti a soccorrere l’uomo e portarlo in un luogo adatto per far arrivare l’ambulanza del 118. In quel momento, il pensionato sembrava aver ripreso conoscenza ma comunque è stato portato in ospedale per una serie di controlli. Intanto, si stanno notando sempre più spesso branchi di cinghiali che si avvicinato alle case e ai paesi. Vanno in cerca di cibo, soprattutto ghiande, vicino alle querce che ci sono anche lungo la statale 73 bis. Nei giorni scorsi, un branco è stato visto in mezzo alla strada all’altezza della rotatoria per la zona industriali di Canavaccio mentre stavano attraversando la strada per salire verso la collina e le Cesane. Per i cacciatori, il calendario venatorio regionale indica l’inizio della battuta ai cinghiali dal 1° novembre al 31 gennaio. E anche quest’anno, a quanto pare, si stanno spostando sempre più nella pianura.