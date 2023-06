Cade albero sulla superstrada

L’uscita della superstrada a Calcinelli, in direzione monte-mare, ieri pomeriggio, è stata chiusa dalle 15,30 alle 18 per la caduta di un albero che ha invaso la carreggiata (foto). Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, il personale dell’Anas e gli agenti dalla polizia locale agli ordini del sostituto commissario Paolo Boiani. Nessun danno a persone o veicoli, ma prima che potesse essere ripristinata la normale circolazione sono trascorse circa due ore e mezza, necessarie per sgomberare l’asfalto dal grosso albero. Sembra che la pianta fosse già un’’osservata speciale’, e che per i prossimi giorni era stato programmato un intervento per la sua rimozione, ma il crollo ha preceduto l’azione che avrebbe dovuto essere risolutiva.