Cade con la moto da trial. Soccorso nel bosco

L’uscita domenicale con la moto da trial tra i boschi di Apecchio e Piobbico si è trasformata in una brutta avventura per un giovane che stava percorrendo con il suo gruppo di amici una stradina sterrata. Improvvisamente ha perso il controllo della moto ed è volato a terra ritrovandosi con un ramo infilzato in una gamba. Sono stati chiamati il 118 e anche i vigili del fuoco che lo hanno raggiunto nella boscaglia portandolo poi in barella per 300 metri fino all’ambulanza. Da qui è stato trasferito a Urbino. Le sue condizioni sono buone. In un primo momento, era stato allertato l’elicottero ma poi l’intervento è stato annullato.