Cade con lo scooter grave 45enne

Grave incidente stradale ieri pomeriggio in strada Interquartieri. Un 45enne Adamo G. di Villa Fastiggi è caduto per cause da accertare col suo scooter all’altezza del distributore in direzione Celletta ed ha riportato gravissime ferite ad un piede, tanto da temerne l’amputazione. Subito soccorso dal 118, è stata fatta atterrare l’eliambulanza per il trasferimento immediato all’ospedale di Torrette di Ancona. La prognosi è riservata. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia locale. La strada è rimasta chiusa a lungo.