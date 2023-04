Cade da cavallo e viene scalciato: è grave

Grave infortunio ieri mattina nelle campagne intorno a Fossombrone. Un fantino di quasi 50 anni (ma l’età non è stata confermata) è caduto dal suo cavallo per un improvviso scarto dell’animale finendo a terra. Il problema è che in un attimo il cavallo ha sferrato un calcio colpendo l’uomo. Chi si trovava vicino è riuscito a dare l’allarme facendo arrivare l’ambulanza. E’ stata poi allertata anche l’eliambulanza che ha ritenuto di atterrare in una stazione di servizio Agip, lungo la corsia monte-mare della superstrada Fano-Grosseto, all’altezza di Fossombrone. Qui è stato fatto il trasbordo del malcapitato cavallerizzo ed è stato necessario far intervenire anche una pattuglia della polizia stradale per garantire l’atterraggio in sicurezza del velivolo. Da quanto si è appreso, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Torrette di Ancona in codice rosso.

Per quanto riguarda l’infortunio, l’animale considerato mite e ben addestrato, potrebbe esser stato spaventato da un rettile o da qualcosa che lo ha indotto a fare un improvviso scarto che ha colto di sorpresa il fantino o cavallerizzo che lo stava cavalcando.

L’unico maneggio esistente a Fossombrone ha escluso che l’infortunio sia accaduto all’interno della sua proprietà