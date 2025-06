Cade dal capanno che ristruttura e resta paralizzato: ma l’assicurazione rifiuta di risarcirlo

Era precipitato in una scarpata mentre sistemava un capanno da caccia. Ne era uscito vivo, ma paralizzato. L’assicurazione Unipol però si era rifiutata di pagare: l’attività che stava svolgendo, secondo la compagnia, non era coperta. Ma il Tribunale di Pesaro le ha dato torto e l’ha condannata a risarcire il cacciatore per 58mila euro. È una storia di resistenza, quella di un 64enne di Villa Betti, difeso dall’avvocato Andrea Bianchi. E non solo sul piano fisico.

Dopo l’incidente avvenuto nel pomeriggio del 28 maggio 2022 nei boschi di Tavoleto, in via Serra, l’uomo si è trovato a combattere anche contro la compagnia assicuratrice che avrebbe dovuto tutelarlo. Quel giorno, mentre sistemava un capanno per l’appostamento fisso, regolarmente autorizzato, era scivolato da un’altezza di circa due metri per poi rotolare giù nel dirupo per almeno 20 metri. Un testimone aveva visto tutto e aveva chiamato i soccorsi. L’intervento dei Vigili del Fuoco da Macerata Feltria e da Urbino, l’eliambulanza, il ricovero all’ospedale di Ancona: la diagnosi era stata terribile. Fratture alla colonna, paraplegia completa, lesioni toraciche, danni irreversibili a vescica e intestino. Da allora vive in una struttura per malati di lunga degenza a Bologna, non è più autonomo.

Eppure, la compagnia assicurativa incaricata da Marsh Risk Consulting, gestore dei sinistri per Federcaccia, a cui l’uomo era iscritto, aveva negato l’indennizzo sostenendo che l’attività svolta non rientrasse tra quelle coperte dalla polizza. Non solo: aveva anche contestato la validità della licenza di caccia e aveva evocato una precedente invalidità del 75 per cento risalente al 2005 per ridurre l’entità del danno. Ma il Tribunale civile di Pesaro, con una sentenza pubblicata il 22 giugno 2025, ha smontato ogni obiezione. Secondo il giudice Maria Rosaria Pietropaolo, la sistemazione dei capanni rientra espressamente tra le attività coperte dalla polizza. La documentazione depositata conferma che l’uomo era in possesso di regolare licenza e porto d’armi. E la consulenza tecnica medico-legale ha parlato chiaro: anche se si escludesse ogni danno pregresso, le lesioni del 2022 da sole giustificherebbero l’invalidità al 100 per cento.

La compagnia dovrà ora pagare 57.573,75 euro per invalidità permanente e 1.160,25 euro di diaria da ricovero, oltre agli interessi, alle spese di giudizio (oltre 9mila euro) e a quelle per la mediazione e la consulenza tecnica d’ufficio. Un risarcimento che, almeno sulla carta, sarebbe dovuto essere automatico, è stato ottenuto solo dopo una lunga battaglia in tribunale. Nonostante la presenza di una copertura assicurativa attiva, infatti, è stato necessario un procedimento giudiziario per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.

Antonella Marchionni