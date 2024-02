Cade e si rompe una gamba. Salvato con l’elicottero

Paura ieri mattina alle 11.20 nei monti intorno ad Apecchio. Qui, in località San Cristoforo, fosso del Mulino, un escursionista ha perso l’equilibrio nella boscaglia ed è scivolato in un fossato senza riuscire più ad alzarsi. Aveva probabilmente la frattura ad una gamba. Per questo, altri amici di cordata, hanno chiamato il 118 e di lì a poco è stata mobilitata l’eliambulanza oltre ai vigili del fuoco di Cagli per fare assistenza a terra. Il velivolo di soccorso arrivato in breve tempo sul posto ha fatto scendere il medico col verricello per tirare fuori dall’incresciosa e dolorosa situazione il malcapitato. Un’operazione che ha richiesto tempo e che è stata possibile grazie alle condizioni del tempo abbastanze buone, e senza vento.

I vigili del fuoco hanno fatto in modo che le operazioni di salvataggio fossero eseguite in sicurezza. L’allarme è rientrato alle 13, dopo il trasferimento dell’escursionista nel più vicino ospedale per essere sottoposto ad esami radiologici.