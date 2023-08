Cade in mountain bike lungo l’Arzilla: è grave

Un ciclista di 30 anni, fanese, è caduto con la sua mountain bike ieri mattina alle 10.30 lungo i sentieri che costeggiano il torrente Arzilla. E’ accaduto all’altezza della pista Zengarini, non lontano dal greto del torrente. Qui per cause da accertare, il giovane ha perso il controllo della sua bicicletta ed è rovinato a terra battendo violentemente la testa. Qualcuno lo ha visto ed ha dato l’allarme. Sono arrivati sul posto sia i vigili del fuoco di Fano, chiamati a recuperare il malcapitato e portarlo in un luogo adatto per consegnarlo ai sanitari del 118 e dell’eliambulanza. Le sue condizioni apparivano serie, alternava la perdita di coscienza ad altre di lucidità. Lamentava dolori in varie parti del corpo. E’ stato deciso così il suo immediato trasferimento all’ospedale di Torrette di Ancona per essere sottoposto ad una serie di accertamenti e valutare se vi fosse la necessità di un intervento chirurgico. In quel punto del torrente Arzilla, nel quartiere della Paleotta, i vari sentieri che costeggiano il corso d’acqua è molto frequentato dagli amanti della mountain bike anche per una certa spettacolarità. Ma i pericoli ci sono e ieri se n’è avuta la dimostrazione.