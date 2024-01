Cade mentre pota, soccorso con l’eliambulanza

E’ intervenuta l’eliambulanza, ieri mattina a Mondolfo, per soccorrere un operario di un’azienda vivaistica del posto caduto mentre stava effettuando dei lavori di potatura di alcune piante all’interno di una proprietà privata in prossimità della storica Abbazia di San Gervasio, lungo la Statale 424 Della Valcesano. L’uomo, poco più che cinquantenne, è rimasto sempre cosciente e non risulta in pericolo di vita, né in prognosi riservata. A suggerire il trasporto con Icaro al nosocomio regionale di Torrette di Ancona, sarebbero state alcune ferite da trauma agli arti inferiori, da trattare nel minor tempo possibile per evitare possibili conseguenze nel tempo. Stando a una prima ricostruzione dell’incidente, sembra che l’operaio sia caduto poco prima delle 8, quando aveva già iniziato, nonostante le temperature rigide dell’alba, a tagliare alcuni rami da un filare di piante, utilizzando una scala di quelle leggere e allungabili che si spostano facilmente. Per cause ancora da verificare, forse una semplice perdita di equilibrio, l’uomo si é sbilanciato, finendo per rovinare a terra da un’altezza di circa 3, 4 metri. Immediata la richiesta di soccorsi da parte delle persone, colleghi e titolari del terreno, presenti. Sul posto è prima intervenuta un’ambulanza su gomma del 118 di Marotta e poi, tenuto conto della dinamica dell’incidente e dei traumi, è stato allertato l’elisoccorso per il trasferimento all’ospedale dorico, da dove poi, nel corso della giornata di ieri, sono arrivate notizie confortanti. Durante l’atterraggio e il successivo decollo di Icaro, sula Strada Statale 424 si sono prodotte file di automobilisti curiosi.

Sandro Franceschetti