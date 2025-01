Cade per tentare di uscire dalla stanza

Momenti di paura, ma lieto fine, ieri a Borgo Santa Maria. Ieri una ragazza di 20 anni non riusciva a uscire dalla sua stanza all’interno dell’appartamento che condivide con la famiglia al 2° piano di una palazzina. La mamma ha preso una scala posizionandola sotto la finestra senza, tuttavia, riuscire a coprire l’altezza necessaria. La giovane si è calata dalla finestra ma è caduta di schiena. Per fortuna ha riportato solo lesioni non gravi affidandosi ai sanitari che l’hanno soccorsa. Sul posto anche la polizia.