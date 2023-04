Cade pezzo di finestra a Pesaro, dramma sfiorato al mare

Pesaro, 1 aprile 2023 – Dramma sfiorato questa notte al mare, all’angolo tra viale Trieste e via Zara, dopo che il pezzo della copertura di una finestra dell’hotel Lido, chiuso da anni, è caduto a terra, dopo un volo di quasi 30 metri, nello scoperto di un locale che a quell’ora era chiuso. Ma il pannello poteva, incidentalmente, colpire qualcuno di passaggio. Ha fatto comunque dei danni: tavolini e sedie rotte.

Non si sa esattamente a che ora il distacco del pannello sia avvenuto. I pompieri di Pesaro

sono arrivati sul posto questa mattina, dopo la segnalazione di un dipendente del locale, intorno alle ore 9, e hanno messo in sicurezza con un’autoscala sia la finestra danneggiata, togliendo le altri parti potenzialmente pericolanti, sia l’area sottostante in cui è caduto il pannello, transennata con un nastro bianco e rosso e quindi vietata al transito o alla sosta.

L’area interessata, in disponibilità del locale, Poke Casa Fazi, dovrà essere chiusa fino a nuovo ordine. Resta il problema degli hotel dismessi e con facciate pericolanti da molti anni nella zona mare: non a caso questo tipo di incidenti era già avvenuto, anni fa, all’hotel Garden, sempre in viale Trieste, chiuso anche quello, e anche al tempo non ci furono conseguenze per le persone.