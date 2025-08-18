Cade pezzo di rosone dal soffitto del Rossini poco prima del Rof

Non è un Rof fortunato. Ieri intorno alle 17 si è staccato dal soffitto del teatro Rossini un pezzo di un rosone tra il palco e la platea. Sul posto immediatamente i vigili del fuoco che sono arrivati con una camion e una camionetta e sono stati all’interno del teatro fino a poco prima dell’inzio della "Cambiale di Matrimonio" quando già gli appassionati erano in fila per entrare. E all’interno del Rossini il personale buttava acqua sul fuoco: "Qui dentro i vigili del fuoco ci sono sempre". Un altro: "Caduto un pezzo di un rosone? Io non so nulla".

Comuque i pompieri hanno dovuto fare un intervento per mettere in sicurezza il teatro dopodiché hanno dato l’ok all’accesso del pubblico in sala.

Lo stato dell’arte arriva dal sindaco Andrea Biancani: "Abbiamo posizionato una rete di protezione sul soffitto nel punto in cui si è verificato il distacco. Per fortuna avevamo tenuto questa rete che ci era servita in un’altra occasione", dice il primo cittadino, che poi aggiunge: "L’importante è che il Rof possa proseguire dentro il teatro anche se alla fine della manifestazione occorrerà effettuare delle verifiche sperando che non sia una cosa grave, sotto il profilo dell’impegno finanziario". In attesa delle operazioni dei vigili del fuoco molte persone vestite anche con abiti da sera, hanno atteso il ‘via libera’ seduti nei bar della piazza. Poco prima dell’inizio della "Cambiale di Matrimonio" i vigili del fuoco hanno lasciato campo libero. Musica maestro...