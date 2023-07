Cade ramo in via Cimarosa a Pesaro, colpita ragazza in bici

Pesaro 18 luglio 2023 - Paura stasera, intorno alle 21.10 in via Cimarosa, a lato del parco Miralfiore. Un grosso ramo di pino con un diametro di almeno 15 centimetri è precipitato improvvisamente a terra, senza che ci fosse una folata di vento o altro, sfiorando la testa della ragazza che stava andando in bici per poi colpirla alle spalle.

La giovane è finita a terra, dolorante ma rimanendo sempre cosciente. Illeso il marito. E’ stata chiamata l’ambulanza. I sanitari l’hanno caricata e portata in ospedale per sottoporla ad una serie di esami. I vigili del fuoco hanno provveduto a tagliare il grosso ramo di pino e a mettere in sicurezza la pianta oltre che la circolazione stradale. Dovranno essere poi i tecnici ambientali a stabilire domani se la pianta è ammalorata e dunque da abbattere oppure se può rimanere. La prognosi per la ragazza era ancora da valutare