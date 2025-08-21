Cade sui gradoni dell’auditorium e fa causa

Intervallo della "Zelmira" ’fatale’ – un ginocchio bloccato –, per Giovanna Maria Giordano, (foto) moglie dell’ex presidente del conservatorio Rossini ed anche ex direttore di Confindustria. Giovanna Maria Giordano fa parte dell’associazione "Amici del Rof", ed è una grande appassionata di musica classica e di lirica. Ha cinquemila persone che la seguono sui social e la sua disavventura ha fatto il giro d’Italia tanto che la stanno chiamando molti mezzi di informazione a livello nazionale. Sta facendo il giro d’Italia la sua caduta anche perché vuole avviare causa al Comune chiedendo i danni. Ma cosa è successo? Ecco il suo racconto: "All’intervallo della prima della Zelmira stavo scendendo i gradoni dell’Aufitorium Scavolini per comprare una bottiglia d’acqua. L’alzata dei gradoni non è normale, perché sarà intorno ai 40 centimetri per cui ho subìto una distorsione al ginocchio. Accanto a me avevo l’ortopedico Raul Zini che mi ha subito aiutata".

Come è avvenuto?

"Il corrimano si interrompe per cui non hai nessun appoggio e da qui l’incidente all’interno di un palas. Un palas che è un pollaio perché non va bene per la lirica e nemmeno per lo sport. Un figlio di una sub cultura che questa città non merita, anche se stanno tutti zitti".

Adesso come va?

"Il ginocchio mi dà ancora problemi e adesso devo fare riabilitazione. Ginnastica in acqua ed altre cure".

Vero che vuol chiedere i danni all’amministrazione comunale?

"Certamente. Sono già andata dal mio avvocato e mi ha detto che ne riparliamo dopo le ferie. Ma sono fermamente intenzionata ad andare avanti per la mia strada".

Che reazioni ha avuto?

"Devo dire che non faccio altro che ricevere messaggi di solidarietà dalle persone che mi seguono. Anche perché la situazione dell’Auditorium Scavolini non va bene. Quello non è un luogo dove possono andare persone di una certa età tanto che basterà dire che Roberto Abbado lo scorso anno ha preso in affitto un appartamento davanti al vecchio palas per andare in bagno. E pensare che per quell’impianto che non serve a nessuno, per come è stato ristrutturato, sono stati spesi un sacco di soldi".

Riflessione?

"Io che sono appassionata di lirica trovo e dico che il Rossini Opera Festival, una manifestazione internazionale, merita ben altro. Merita un teatro vero e non quel pollaio dove fra l’altro si sente anche male. Bisogna pensare che chi segue la lirica non è un ragazzo e non è un atleta. Lo dico a voce alta anche perché sono una grande sostenitrice del Rof".

Se il Comune risarcisce il danno con i soldi che ci fa?

"Quello che ho sempre fatto nella mia vita e senza far rumore: li darò tutti in beneficenza. Sono intenzionata ad andare avanti e non mi fermo".

m.g.