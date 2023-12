Cade una tegola sul marciapiede. “Un miracolo che non passasse nessuno”

Pesaro, 24 dicembre 2023 – Col vento forte di scirocco si sono mosse le tegole di una casa a due piani di via Cialdini. Una tegola è caduta sul marciapiede. Fortunatamente in quel momento sotto nno stava passando nessuno. "Un miracolo, non c'era nessuno sotto - dice un vigile del fuoco della squadra intervenuta sul posto - altrimenti non avreppe passato un bel Natale".