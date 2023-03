Cade una quercia Interventi per la sicurezza

In via delle querce, sopra il campetto da calcio, è caduta di notte una quercia secolare. Nonostante l’aspetto esterno le radici erano marce. Per sicurezza l’Unione Montana ha fatto subito analizzare la pianta accanto che nasceva dallo stesso punto. La verifica ha portato alla luce lo stesso marciume alle radici e per questa ragione i vigili del fuoco hanno iniziato le procedure di abbattimento, mettendo in sicurezza l’area. Sono intervenuti per aiutare le misure di messa in sicurezza e di taglio anche la protezione civile e gli operai comunali.