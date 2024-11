Caditoie: il calendario della pulizia

Continua la pulizia delle caditoie su suolo pubblico della città. Ecco il calendario degli interventi di Marche Multiservizi in questa settimana a Muraglia-Montegranaro. Oggi: via Kolbe e largo Madonna di Loreto; domani: via Flaminia; giovedì: ancora via Flaminia e via Balestrieri; venerdì: via Arcangeli, via Stoppani, via Ferrini, via Bonfante, via Ferrari e via Perrozzi.

Il turno di pulizia verrà svolto dalle 6.30 alle 12. Oltre alla pulizia delle caditoie verranno eseguiti sopralluoghi specifici da parte di Marche Multiservizi, finalizzati all’attivazione del servizio di spazzamento stradale per rimuovere eventuali residui. L’accordo con l’azienda prevede anche che vengano segnalate le parti "più critiche" della città. Non solo di caditoie, ma anche le tubature che spesso sono ostruite a causa di corpi estranei come i calcinacci o la spazzatura rimossa dai cittadini che spazzano la strada.