Caditoie, oggi tregua multe: "Pronti al volantinaggio"

Oggi, festa di Ognissanti, in zona mare sarà tregua. Oggi il temporaneo divieto di sosta con rimozione dell’automobile per via della pulizia straordinaria di tombini è stato sospeso nelle cinque vie in cui è stato istituito, con apposita ordinanza, fino al 31 dicembre. "I segnali sono stati coperti. Riprenderà regolarmente domani – conferma l’assessore Enzo Belloni – secondo lo schema ampiamente divulgato". Riprendendo il calendario del provvedimento, domani, dalle ore 12 alle ore 18, ambo i lati il divieto di sosta con rimozione interesserà viale Trento – nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Rosselli – e in tutto viale Pagano. Ieri il divieto valeva in viale Battisti, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Napoli.

"Purtroppo anche ieri è intervenuto il carro attrezzi – continua Belloni –: sono 18 le automobili trovate in divieto di sosta e portate via. Ripeto: non siamo contenti, ma è importante che venga rispettato il provvedimento che ha l’obiettivo di una pulizia approfondita dei canali di scolo delle acque chiare. Sia per ragioni di manutenzione – i tappi di foglie, cicche di sigarette e fango sono un rischio reale di allagamenti – e sia per ragioni ecologiche visto che ci sono caditoie in cui vanno rimossi residui di materiali cementizi, scaricati alla “garibaldina“ dalle ditte che hanno fatto lavori edili, spinti dal bonus 110%. Le acque chiare sono quelle che non vengono filtrate dal depuratore ma sfociano direttamente in mare". Per evitare l’ennesima razzia di automobili rimosse con il carro attrezzi Belloni ha in cantiere un’altra operazione: "Metteremo a tappeto, sui parabrezza delle automobili che troveremo parcheggiate nelle vie interessate dal provvedimento relativo alla pulizia dei tombini, dei volantini con riprodotto il calendario settimanale dei divieti di sosta. Sarebbe l’ennesimo invito a rispettare il provvedimento: non vogliamo né multare e tanto meno portare via le automobili, ma non si può certo dire che l’amministrazione non si sia dimostrata tollerante. Il primo articolo sul Carlino è uscito il 17 ottobre, mentre sui social abbiamo avvisato per giorni. Serve la collaborazione di tutti". Ieri un lettore ha segnalato che la somma di due cartelli può generare confusione: "Il martedì, in viale Battisti la sosta è libera – osserva paolo Mazzanti –. Il nuovo segnale con il divieto di sosta con rimozione proprio il martedì, dalle 12 alle 18, crea confusione". Belloni replica: "La sintesi corretta dei due segnali – dice l’assessore – è che la sosta il martedì sarà libera, anche in presenza di strisce blu, fino alle 12 e dopo le 18. Il divieto di sosta è successivo alla sosta libera fatta per compensare che il parcheggio di san Decenzio è impegnato dal mercato".

Solidea Vitali Rosati