Caditoie pulite per evitare rischi alluvioni

Tutelare il territorio dal rischio allagamenti: il progetto triennale del comune di Vallefoglia prevede la pulizia delle caditoie e delle bocche di lupo per rimuovere i sedimenti che possono ostacolare il deflusso delle acque, soprattutto in caso di forti piogge. "Attualmente gli operatori di Marche multiservizi sono impegnati nell’abitato di Montecchio e dai report più recenti risulta che oltre il 50% delle caditoie del territorio sono già state pulite – sostiene il sindaco Palmiro Ucchielli - . Questo intervento, interamente finanziato con l’avanzo di amministrazione, fa parte di un progetto triennale a rotazione basato su una gestione circolare delle risorse. L’obiettivo è prevenire gli allagamenti delle abitazioni, migliorando l’efficienza della rete di raccolta delle acque piovane, garantendo al contempo una maggiore sicurezza stradale’. E il Comune sta realizzando anche l’impianto di irrigazione per il nuovo bosco urbano nel parco Pertini, nella zona alta di Cappone".