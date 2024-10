Cadono pezzi dal cornicione delle Zoccolette

Si sono staccati alcuni legnami ieri mattina dal tetto della struttura delle Zoccolette, in via della Vetreria. Polizia locale e vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza una parte di strada (circa 4 metri). La struttura, attualmente di proprietà dell’Erap, è stata venduta dal Comune di Pesaro nell’agosto del 2021.

"Purtroppo, le forti piogge dei giorni scorsi hanno causato non solo danni alle strade e in alcuni edifici della città, ma anche alle strutture che versavano già in condizioni precarie, come, per esempio, al San Benedetto (ex Manicomio) e nel complesso delle Zoccolette. Qui è previsto un percorso virtuoso di riqualificazione per la realizzazione di 13 appartamenti di edilizia sociale e di un Hub di servizi e funzioni centrali per la città. Per questo – sottolinea Biancani -, ci auguriamo che Erap riesca ad ottenere, il prima possibile, i permessi necessari per la riqualificazione di tutto il complesso che sarà in grado di dare ulteriori alloggi alle categorie fragili della città".

Il percorso di riqualificazione della struttura ha visto il sindaco Biancani, la Regione Marche, Erap e la precedente amministrazione, in prima fila per la realizzazione del nuovo profilo sociale dell’intero complesso: "È una scelta giusta che ci permetterà di recuperare un altro edificio storico della città che, altrimenti, rischiava di rimanere chiuso per sempre", ha continuato Biancani.

Parallelamente anche l’Ast ha preso in mano la situazione del San Benedetto (ex Manicomio), dal quale sono caduti alcuni coppi che hanno reso necessario il transennamento della strada per 30 metri: "Il direttore Carelli si è attivato sin da subito per mettere in sicurezza la parte di edificio pericolante. Mi ha assicurato che dalla prossima settimana dovrebbero partire ulteriori verifiche per evitare crolli in quella zona. Resto convinto che sia necessario, da parte della Regione Marche, un intervento complessivo di riqualificazione".