Caffè e cappuccini gratis per tutti. Oggi da Alberini è festa con i clienti

L’attesa è finita. Oggi, nelle due pasticcerie Alberini – quella in via Nitti (ex Giampaoli) e l’altra nello storico locale in corso XI Settembre – verranno offerti caffè, cappuccini o caffè macchiati con il famoso ‘zaba’ gratis a tutti. L’iniziativa, promossa dalla famiglia Santini che otto anni fa ha rilevato i locali, è nata per celebrare un milione di tazzine servite dall’inizio del loro nuovo percorso imprenditoriale. L’iniziativa è valida dall’apertura a chiusura dei locali (6.30 – 20 in corso XI Settembre e 7 – 19 in via Nitti).