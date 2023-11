Caffè e cappuccini gratis per tutti, folla di clienti da Alberini

Pesaro, 24 novembre 2023 – La festa è iniziata dalle prime ore della mattina quando nelle due pasticcerie Alberini - quella storica in corso XI Settembre e quella in via Nitti ex Giampaoli - iniziavano ad essere serviti i primi caffè e cappuccini, con l’immancabile ‘zaba’ (crema di zabaione), totalmente gratuiti per i clienti. L’iniziativa ha voluto celebrare il milionesimo caffè servito dalla famiglia Santini che, otto anni fa, ha rilevato i locali della famosa pasticceria e che questa mattina ha assistito ad una incredibile folla di clienti arrivati con l'intento di degustarsi un ottimo caffè gratis.

“Alcuni ci hanno chiamato anche da Fano per sapere se fossero gratis anche le brioches, ma ci sembrava un po' troppo così. Siamo contenti e felici di questa giornata”, dice Luca Santini ridendo tra un caffè da servire e l’altro. L’iniziativa della giornata proseguirà fino alle 20 nella pasticceria del centro storico e fino alle 19 in quella di via Nitti.