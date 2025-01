Caffé, tazzina amara. Spesso è oltre 1,20 euro. I baristi: "Anno iniziato con rincari del 30%"

Il boom di rincari della materia prima (anche oltre il 60%), a cui si somma l’impennata dei costi di gestione dei locali e delle bollette, ha già avuto i suoi primi effetti sul prezzo della tazzina di caffè, che in alcuni bar pesaresi dal primo gennaio ha subìto degli aumenti. E nei prossimi mesi, potrebbe ulteriormente salire. Il problema alla base è l’aumento dei costi del caffè, sia per la varietà arabica che robusta, dovuto in parte al cambiamento climatico che, tra siccità e temperature al di sopra della media, ha messo in difficoltà le produzioni di caffè, soprattutto in paesi come Brasile e Vietnam. A questo però si aggiungono anche le oscillazioni di borsa, che hanno inciso sui costi della materia prima: nel 2024 il prezzo del caffè era già salito di oltre il 30%, ora sono attesi altrettanti rincari, con effetti che si protrarranno anche nei prossimi mesi.

A Pesaro il prezzo medio del caffè al bar si aggira tra l’1,20 e l’1,30 euro (servito al bancone), anche se ci sono casi in cui il caffè viene ancora servito al prezzo di 1 euro, come a Casa Soldano (ex Caffè Ducale, in piazza del Popolo). Una quotazione molto difficile da trovare altrove, visto che la stragrande maggioranza dei locali si tiene sul costo medio. "Da noi un caffè costa 1,20 euro – spiega Alessia Ferranti, titolare della Pasticceria Mimosa di Cattabrighe –. Non abbiamo aumentato il costo, anche perché per fortuna al momento il nostro fornitore non ci ha presentato aumenti". Stesso costo anche al New Barcollo di Case Bruciate: "Dal primo gennaio il caffè da noi costa 1,20 – dice il titolare Germano Battistini - perché ci hanno aumentato il prezzo della materia prima del 30%. Considerando il costo di acqua, luce e gas, dovrei metterlo anche di più, ma non vogliamo speculare sul caffè". Rincaro di 10 centesimi anche al Palas Cafè della Torraccia: "Dal primo gennaio siamo passati da 1,20 a 1,30 euro – dice il titolare Matteo Gorini -. La prima mail dell’anno che abbiamo ricevuto è stata quella del nostro fornitore che ci annunciava rincari del 20%. Io consumo circa 4 chili di caffè al giorno, per noi è un bell’aumento".

Anche al Centralino Bar di piazza del Popolo il caffè costa 1,30: "E’ un prezzo che abbiamo ormai da due anni – dice Alberto Morrichini -. Non l’abbiamo aumentato, ma devo dire che le colazioni da tempo sono molto calate. Qui in centro storico molti uffici hanno chiuso, qualcuno lavora in smart working e i caffè sono in calo. Per questo ci siamo dedicati anche agli aperitivi, pizza e primi piatti, differenziando l’offerta con ottimi prodotti".

Pochi metri più avanti, in via Rossini, all’Astra Cafè il prezzo del caffè è di 1,30 euro: "E’ un prezzo contenuto – dice il titolare Fulvio Urbinelli – considerando i costi che ci sono fuori Pesaro. Qui è aumentato tutto, dalle materie prime alle bollette e per noi sta diventando una situazione molto difficile". Altro caso quello di Utopia, al parco Miralfiore: "Qui il caffè costa 1,20 – dice Andrea Boccanera – un prezzo adeguato visto gli aumenti di materie prime e bollette. Qui a Utopia offriamo il caffè a tutte le forze dell’ordine, visto che fanno servizio al parco. Devo dire – conclude - che anche da noi le persone che fanno colazione ultimamente sono calate".