Cagli, autovelox non omologato. Il Comune perde anche in appello

Autovelox non omologato e multa per un solo km orario oltre il limite: il Comune di Cagli perde anche in appello. Al centro della contesa su cui si è pronunciato in appello il tribunale civile di Urbino c’è una multa da 45 euro, inflitta per aver superato il limite di velocità di appena un chilometro orario.

Una battaglia legale durata quasi tre anni. E una sentenza destinata a far discutere visto che si tratta di una delle prime vittorie anche in secondo grado: il tribunale di Urbino ha confermato l’annullamento della sanzione perché l’autovelox non era omologato.

Con la sentenza n. 139/2025, il giudice d’appello ha respinto il ricorso del Comune di Cagli contro la decisione del Giudice di Pace che, già in primo grado, aveva accolto le tesi difensive dell’avvocato Gian Marco Abeltino, legale di una commercialista di Bastia Umbra, multata nel 2022 mentre si recava per lavoro a Riccione.

L’infrazione è di 71 km/h su un tratto con limite a 70. Il luogo è un rettilineo subito dopo l’uscita di Cagli, dove – secondo il legale – "le multe piovono come se non ci fosse un domani, più di quante ne fa l’intero Comune di Bologna".

Al centro del caso c’è il dispositivo Kria-T-EXSPEED V. 2.0, "già coinvolto in maxisequestri in varie regioni d’Italia – spiega l’avvocato -. Il Comune sosteneva che era sufficiente la semplice approvazione ministeriale, ma noi abbiamo insistito sul fatto che la legge riconosce come valide solo le rilevazioni effettuate con strumenti omologati". Una differenza tutt’altro che formale: "Approvazione e omologazione – spiega l’avvocato – non sono la stessa cosa, e non solo sul piano giuridico, ma anche tecnico. L’omologazione comporta test specifici, prove di precisione e requisiti più stringenti". Una posizione confermata anche da diverse pronunce della Cassazione, che hanno rafforzato la linea difensiva. Il dispositivo è ancora installato, ma intanto il Comune di Cagli incassa la sconfitta anche in appello. La sentenza ribadisce che le rilevazioni effettuate con apparecchiature prive di omologazione non possono essere considerate prove valide, rendendo la multa nulla.

Vista la complessità giuridica e l’evoluzione recente della giurisprudenza, il Tribunale ha deciso per la compensazione delle spese, ma ha comunque condannato il Comune al pagamento del contributo unificato. Una sentenza che potrebbe aprire la strada ad altri ricorsi, in un territorio dove – denuncia la difesa – "i dispositivi sanzionano con una frequenza abnorme".