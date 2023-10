"Cagli: avviati i lavori di smontaggio del Nido. Attesa per la nuova struttura NZEB"

Soddisfazione a Cagli per il recente avvio dei i lavori di smontaggio di alcune parti dell’attuale edificio che ospita il Nido Comunale Magicabula. Si tratta nello specifico di operazioni propedeutiche ai lavori di vera e propria demolizione e quindi di costruzione della nuova struttura, che dovrebbero essere avviati tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Gli smontaggi così condotti consentiranno da un lato di ridurre la produzione di rifiuti, dall’altro di effettuarne il corretto avvio a recupero o smaltimento. "Il nuovo Asilo Nido è finanziato- fa sapere una nota dell’Amministrazione Comunale- con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un totale di 1.908.720 Euro che il Comune di Cagli si è aggiudicato presentando un progetto fortemente innovativo, la cui fase definitiva ed esecutiva è stata poi sviluppata dalla Studio Tecnico Associato mARCh’INGeGno. Ciò consentirà di dotare il nostro territorio di una struttura modernissima, ma perfettamente integrata nel contesto di pregio del nostro centro storico; un edificio c.d. NZEB – Near Zero Emmission Building, alimentato ad energia solare mediante l’impiego di tegole fotovoltaiche, poste sul lato versante del Monte Petrano". "Un nuovo luogo accogliente e sicuro per le piccole e i piccoli abitanti di Cagli- continua la nota- con una riserva anche per bambine e bambini di Cantiano, che consentirà di aumentare i posti complessivamente disponibili, visto che la domanda di questo servizio è in costante crescita. Un altro passo importante nella visione del futuro della nostra cittadina, che parte dai servizi per i più piccoli e si aggiunge a tanti altri progetti che stanno prendendo forma nella nostra cittadina. La gara per i lavori, aggiudicati alla fine del mese di giugno ha consentito di ottenere un ribasso di asta di 200.000 euro che verrà utilizzato per le opere di miglioramento tra le quali la completa riqualificazione anche delle parti esterne all’asilo".