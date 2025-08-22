Cagli celebra l’anniversario della Liberazione dell’agosto ’44

La città di Cagli si appresta oggi a celebrare l’ottantunesimo anniversario della liberazione avvenuta il 22 Agosto del 1944. Alle 10,20 una pattuglia della San Marco del Comitato Nazionale di Liberazione, proveniente da Frontone, entrò nel rione del borgo. Alcuni cittadini per il caldo afoso dissetarono con acqua fresca i militi indicando loro la via del Corso per raggiungere la piazza con la sede del Comune.

Arrivati nella piazza antistante il Palazzo Comunale furono ricevuti dai rappresentanti locali del CNL e insieme esposero la bandiera italiana nel terrazzo eleggendo subito il primo sindaco Adolfo Donini con una Cagli ormai liberata dall’occupazione nazista. I tedeschi in ritirata per rallentare l’avanzata degli alleati avevano distrutto ponti stradali e della ferrovia. Il giorno seguente le prime truppe degli alleati, inglesi, polacchi e indiani, arrivarono a Cagli dopo aver liberato anche Cantiano e realizzando una strada sterrata dalle frazioni di Palcano fino a Moria e Pianello. Da li proseguendo lungo la vallata del Bosso per qualche giorno i convogli di camion e mezzi militari sfilarono ai margini della città. Il programma della giornata è stato ancora a sorpresa cambiato e prevede in mattinata solo una cerimonia pubblica presso il monumento dedicato al parroco di Secchiano Don Giuseppe Celli che fu deportato ed ucciso nel campo di sterminio di Mauthausen con la deposizione di una corona alla memoria.

Nel pomeriggio era stata annunciata una cerimonia istituzionale in Comune poi di nuovo revocata e nonostante le sollecitazioni di molti cittadini di rifare la vera ricorrenza nella sede municipale che fu per prima liberata. Immediate sono arrivate anche le proteste del capogruppo di minoranza Fare Comune, Alberto Mazzacchera. Ad accogliere l’istanza anche di numerosi cittadini è stata invece l’ANPI locale e alle 21,15 presso la Piazzetta di Via Siccardi ha organizzato un momento commemorativo dal titolo "Sulla linea del Fuoco".

Mario Carnali