Cagli celebrerà la gustosissima carbonara

Saranno i quattro giorni più sfiziosi di inizio d’aprile quelli della “Cajrbonara“, l’evento nel quale dal 3 al 6 in vari ristoranti e trattorie cagliesi verrà proposta la specialità ormai diventata un’eccellenza della cucina locale. Parliamo della tipica ricetta che proprio il 6 aprile – giornata finale di questa prima edizione – viene festeggiata in tutto il mondo con la “Giornata mondiale della carbonara“. E’ stata da secoli in tutto il cagliese il tipico sostentamento con il quale i carbonai durante le pause del pesante lavoro nei boschi si cibavano, in particolare la gustosa polenta alla carbonara tagliata a fette con vera abilità con un filo sottile legato alle dita appena uscita dal caldaio fumante. Cagli è spesso conosciuta fuori città come la città della carbonara per il gustoso piatto che viene proposto in molti ristoranti con il tipico spaghetto.

Mario Carnali