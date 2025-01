Cagli e il progetto fognario nel mirino, presto la Conferenza dei servizi

Sembra ormai giunto alla resa finale il forte contestato cammino del "Progetto fognario" che tiene in sospeso molte famiglie dall’estate scorsa. Un lungo braccio di ferro che da mesi sta creando molte perplessità in diverse abitazioni della città. Sembra ormai imminente la Conferenza dei Servizi nella quale dovrebbero finalmente essere discusse le nuove istanze inoltrate a Marche Multiservizi e Difesa Spondale del Genio Civile, da tanti cittadini ed in particolare tramite un agguerrito Comitato che dall’estate scorsa si è costituito.

Con una circostanziata istanza sono state fatte richieste dal Comitato anche con il supporto di un legale, alcune importanti modifiche del progetto originale che ammonta ad un costo per lavori di oltre sei milioni di Euro. Modifiche molto ben documentate che dovrebbero evitare a numerose famiglie ulteriori costi per eventuali pompe di sollevamento private e relative fosse Imof, oltre a futuri balzelli per il costo di energia elettrica.

Le avanzate soluzioni alternative da parte del Comitato e con recenti promesse di essere accolte da Marchemultiservizi che ha elaborato il progetto, riguardano precisamente di realizzare la nuova asta fognaria di zona San Pietro, Via Venezia e Via del Burano continuando a far scorrere le acque reflue comprese anche per le numerosissime famiglie di Cagli Nuova, per gravità come da sempre e’ fino ad ora avvenuto. Una soluzione che è fortemente attesa da tutti i nuclei famigliari interessati alle vie e zone sopra indicate.

Ma anche altre famiglie attendono risposte in Via Don Minzoni e nel tratto da Ponte Manlio a Corte Bassa dove in quest’ultimo tratto ci sono non poche perplessità per l’attraversamento all’interno dei propri appezzamenti proprio di fronte alle abitazioni con pompa di sollevamento principale e possibili espropri o servitù nella loro pertinenze o proprietà.

Quindi attesa per questa Conferenza dei Servizi che dovrebbe finalmente rendere più accettabile e semplice un progetto che da mesi sta creando molte proteste e perplessità.

Mario Carnali