Cagli festeggia il pensionamento di “Nannino“

Festa grande per il collocamento a riposo del dipendente comunale Maurizio Salciccia. Dopo ben trentotto anni di onorato servizio ha raggiunto la meritata pensione e i dipendenti comunali insieme al sindaco Alberto Alessandri hanno voluto festeggiarlo e salutarlo in una piacevole conviviale in un ristorante cittadino. Il popolare “Nannino“, così è meglio conosciuto in città e soprannominato , è stato un dipendente molto importante nell’attività comunale per eventi, riparazioni e tanto altro.

Un vero tuttofare che si è sempre impegnato meritando anche continui apprezzamenti da tanti cittadini. Un grazie generale in ogni occasione per la sua instancabile disponibilità a risolvere ogni criticità in vie e anche frazioni. Con il maglione a strisce e con il suo braccio appoggiato sulla spalla del sindaco Alessandri, qui appare nella foto di gruppo con alcuni ex colleghi comunali.

Mario Carnali