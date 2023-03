Cagli, il comitato sferra attacco: "Ospedale, macchinari spariti"

Ospedale sempre più vuoto. La protesta è del comitato cittadino per la difesa della sanità. Che scrive: "Come succedeva in passato anche ora ogni tanto a cadenza quasi regolare qualche rappresentante della politica locale o regionale si adopera nel promettere nuovi servizi, fa riunioni con chi difficilmente dirà dei no invece di confrontarsi con i veri interessati ossia i cittadini che sono quelli che subiscono le conseguenze della mancanza di servizi, ma anche di una politica lontana dalla gente, di inadempienze o di quella che molti cittadini a torto o ragione ritengono sia piaggeria ed opportunismo. Ci è giunta notizia proprio in questi giorni che, a dispetto di annunci e promesse di riattivazione di servizi ed ambulatori presso l’ex Ospedale Angelo Celli, poche settimane fa è stata invece spostata altrove, sembra a Pergola, la strumentazione per misurare il campo visivo in dotazione presso l’ambulatorio oculistico. Un’altra spoliazione incomprensibile e biasimevole proprio nei giorni nei quali si era promesso il contrario e che lascia interdetti in merito alle reali intenzioni riguardo i servizi presso quello che con un nome pomposo quanto ingannevole e falso è stato chiamato dai legislatori ’Ospedale di Comunità’. Ma che Ospedale è se non ci sono servizi ospedalieri, nemmeno i servizi minimi o quei pochi che erano rimasti vengono tolti o depotenziati? Chiediamo più rispetto per i cittadini, per chi necessita di prestazioni sanitarie, per i loro parenti che spesso debbono accompagnarli a decine di chilometri di distanza per sostenere esami clinici o visite che non vengono più effettuate presso quello che una volta era un ospedale fiore all’occhiello della sanità dell’intero entroterra e serviva una vasta zona. Sentirsi promettere che presto verranno ripristinati servizi ed ambulatori proprio quando accade il contrario e qualcuno di questi viene tolto dà la misura di come ci sia un distacco tra la politica ed i cittadini e fa riflettere su quale tipo di informazioni siano state ricevute dai responsabili regionali sulla reale situazione della struttura sanitaria cagliese. Mentre da una parte viene ipotizzata dalla Regione una nuova struttura a servizio della sanità di tutta la Unione Montana del Catria e Nerone dall’altra ancora vengono addirittura tolte apparecchiature diagnostiche o ridotti i servizi. E’ un controsenso. Non ci sembra un modo di procedere lineare e credibile e si alimentano in questo modo legittimi dubbi da parte della popolazione sulla futura funzionalità dell’opera finanziata visto che alla gente servono prestazioni e servizi come il 118, posti di lungodegenza, ambulatorio chirurgico per piccoli interventi di day surgery o "chirurgia di un giorno".

Mario Carnali