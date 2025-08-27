Cagli, il nodo muraglione. Trufelli: "Troppa incuria è il momento di agire"

Ma è sicuro il muraglione di contenimento della vecchia Flaminia sottostante la Chiesa della Madonna della Misericordia? L’ex geometra comunale Brenno Trufelli, che fu il direttore dei lavori nella parte crollata nel luglio 1988, esprime dubbi: "Le infiltrazioni di acque e perdita di fognature, tutto è rimasto nell’ultimo decennio e in particolare dopo gli eventi alluvionali del Settembre 2022, senza nessun controllo e bonifica. Di questo imponente muraglione della vecchia Flaminia nel centro storico di Cagli, a protezione del sottostante fiume Burano allo stato attuale, non si conoscono le condizioni del paramento murario né quelle dei grandi archi in muratura che lo rendono unico e ne fanno un’icona per la visualizzazione del centro storico di Cagli, visto dalla zona di Cagli Nuova. Nonostante sollecitazioni del sottoscritto all’amministrazione comunale, di un intervento di bonifica profonda con la rimozione dell’edera che lo avvolge, e delle altre piante infestanti presenti, rovi, pioppi di notevole altezza, acacie, nulla si è visto o fatto, né da parte del comune né dalla Regione Marche, né dal Consorzio di Bonifica delle Marche e aggiungo neanche un misero sopralluogo".

"Edera – riprende la nota – ed altre piante infestanti potrebbero essersi già infiltrate nelle pietre del muro con grave rischio di altri crolli come accadde nel 1988. Oltre ciò, quella fitta boscaglia di piante nasconde ai piedi del muraglione nell’ansa del fiume Burano, un sito caro a molti cagliesi che ne ricordano le antiche origini, cioè “La font d’ Santi“, detto in dialetto Cagliese. Tale fonte, nei primi del ’900, era uno storico lavatoio e fontana, dove le massaie del centro storico andavano a lavare i panni. Da quello che ho potuto vedere la fonte è ancora intatta, forse bisognosa di restauro non certamente costoso, tra la poca sensibilità generale".

Mario Carnali