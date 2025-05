Cagli, il Pd denuncia:: "Va ancora istituita la commissione sanità"

Sulla mancata istituzione della commissione sanità nel Comune di Cagli, interviene Silvia Serafini (foto sotto), consigliere di minoranza del gruppo Fare Comune, nonché esponente del locale circolo Pd: "ll tema della tutela della salute esige il coinvolgimento dell’intera comunità, trattandosi di una questione basilare. E’ un diritto costituzionalmente garantito a tutti i cittadini e alle cittadine, senza distinzioni di luogo di residenza, ed è una precondizione essenziale per lo sviluppo economico e sociale di questo territorio. Durante la seduta del consiglio comunale del 27 settembre 2024, in qualità di consigliere di minoranza del gruppo Fare Comune, constatando il depauperamento in atto dei servizi sanitari, formulavo un’interrogazione con la quale chiedevo per quale motivo il comune di Cagli non avesse ancora provveduto alla nomina dei componenti della commissione comunale sulla Sanità. Nella successiva seduta consigliare del 10 dicembre 2024 facevo notare di non aver ancora ricevuto alcuna risposta in merito all’interrogazione, nonostante fossero passati ormai oltre due mesi. Ricordo che l’istituzione della commissione sanità è prevista dagli articoli 12 e 13 dello statuto del Comune di Cagli. Si tratta di un organo fondamentale che permetterebbe di monitorare l’attuale realtà sanitaria, di approfondire temi e formulare proposte, garantendo trasparenza e coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine nelle decisioni dell’amministrazione. Sindaco e maggioranza non hanno mai negato l’utilità della commissione sanità, come riportato dallo stesso sindaco in apertura del consiglio comunale del 27 settembre, ma di fatto finora hanno evitato il rinnovo dei componenti. Ancora una volta, come per altre questioni, ad esempio il ripristino del sistema fognario, sindaco e maggioranza lasciano cadere nel vuoto anche le proposte di miglioramento e di maggiore partecipazione".

Mario Carnali