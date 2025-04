Cagli, il ponte romano rimane nell’abbandono

Se finalmente è stato ben salutato il recente arrivo di altri stanziamenti da parte della Regione per argini e ponti nei comuni di Cantiano e Frontone, non c’è altrettanto da rallegrarsi per lo stato di abbandono del ponte romano lungo la vecchia Flaminia tra Cagli e Cantiano. E’ dall’alluvione del settembre 2022 che si trova in uno stato di notevole precarietà con il rischio che altre eventuali piene lo danneggino in modo non più recuperabile. Tanti sono stati gli appelli di cittadini anche attraverso il Carlino affinchè si provveda al restauro e sia ripristinato il transito nella antica Flaminia. Dal 2022 il ponte è transennato e non è più percorribile la vecchia Flaminia nell’intero tratto della suggestiva “Gola del Burano“. Inoltre con l’arrivo della stagione estiva anche le attività private di ristoro nei pressi continueranno ad essere penalizzate per lo scarso arrivo di turisti penalizzati da un accesso poco agevole. E’ incomprensibile il perché di tanta indifferenza per lo stato davvero precario del ponte voluto dal Console Flaminio. Il ponte sarebbe tutt’ora uno dei migliori esempi dell’arte costruttiva degli antichi romani: per oltre duemila anni aveva sempre consentito il traffico tra Roma e Fano. Non ora, dopo l’alluvione la nostra indifferenza fa quel che non fecero i barbari (né i Barberini per parafrasare un noto detto romanesco).

Mario Carnali