Cagli, imprenditore in campo Serafini annuncia la novità "Doveroso affrontare le difficoltà"

Dopo un lungo silenzio politico in una Cagli dove da tempo non si riscontra vivacità tra partiti o maggioranza ed opposizione, a sorpresa scende in campo un imprenditore della frazione di Smirra che ha rotto gli indugi e annuncia una nuova squadra per le prossime amministrative. "Non è una iniziativa improvvisata – afferma Vincenzo Serafini imprenditore del tessile che lavora con la sua azienda per vari brand della moda – insieme ad un gruppo di persone che hanno deciso di appoggiare una lista nuova per le prossime elezioni comunali.

Una squadra che ritengo di essere composta da persone molto valide che hanno una visione di nuove attenzioni non solo rivolte alla città ma anche ai problemi delle frazioni.

Sarà un gruppo apartitico perché nei tempi in cui viviamo penso che siano le persone che contano per avere la fiducia dei nostri cittadini. L’obiettivo in atto è realizzare un gruppo con persone che politicamente e personalmente possono essere con idee politiche diverse ma che siano unite nel creare una buona amministrazione per Cagli. Siamo a buon punto e il nostro programma è dare una svolta per valorizzare la nostra Cagli, una città con monumenti bellissimi, palazzi e un teatro tra i più belli delle Marche.

Penso che sia doveroso anche affrontare le difficoltà per le nostre frazioni, la viabilità, le scuole e soprattutto lo sport e programmare nuovi e moderni impianti sportivi. Per il lavoro essendo da qualche decennio nel settore della moda e nel settore c’è una certa ripresa e occorre incentivare iniziative per dare più lavoro alle nostre aziende locali e creare di conseguenza più occupazione.

Ancora siamo all’inizio ma presto presenteremo ufficialmente ai cittadini il nostro gruppo che, ripeto, desidera molto portare "aria nuova" per Cagli e le sue frazioni".

Mario Carnali