Cagli in apprensione per il distaccamento della Polizia Stradale

Di nuovo fibrillazione e proteste in città per il rischio di veder soppresso un altro presidio per il territorio, come ricorda l’Udc. "Torniamo a sollecitare – scrive l’Udc in una nota – un interessamento per il distaccamento di Polizia Stradale a Cagli. Nei giorni scorsi una lettera è stata inviata ai parlamentari di Camera e Senato per chiedere informazioni riguardo il futuro del distaccamento. Già in passato si era ventilata l’ipotesi di un taglio del servizio a causa delle carenze di personale ed una nuova organizzazione, ora si torna con insistenza a parlare di questa eventualità che significherebbe un’ulteriore impoverimento di servizi per la zona del Catria e Nerone che già nel passato si è vista privare di tanti altri. L’Udc di Cagli auspica che questa eventualità non abbia a verificarsi e che il distaccamento non corra il rischio di venire soppresso lasciando così un presidio importante per tutto il territorio e per questo si sollecitano i parlamentari del territorio e non solo ad interessarsi al problema".

Mario Carnali