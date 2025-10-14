Cagli in lutto per Arenc, 37 anni. I colleghi del Masai: "Ci mancherai"

La prematura e improvvisa scomparsa del trentasettenne Arenc Balla di origini albanesi ma da molti anni residente a Cagli, ha creato molto cordoglio tra le tante persone che lo avevano conosciuto ed apprezzato. Un malore l’ha colto in solitudine ed è stato trovato a terra in casa dove abitava con la sua compagna.

Era un bravo lavoratore in una ditta di costruzioni locale, si impegnava anche con un gruppo della security e nel tempo libero serale saltuariamente anche come buttafuori nella Discoteca Masai. Molto inserito insieme nella vita cittadina alla sua famiglia, genitori e i suoi due fratelli e molto attivo anche nelle manifestazioni cittadine tra le quali nel Palio dell’Oca.

Un commento dei titolari della discoteca Masai esprimono la vicinanza della città all’intera famiglia e lo ricordano con questo messaggio: "Ci ha lasciati all’improvviso una persona che era molto più di un collega: Arenc era parte della nostra famiglia. Un’anima rara, buona, sincera. Di quelle che si incontrano poche volte nella vita. Era il nostro buttafuori, ma per noi era il sorriso all’ingresso, la battuta pronta, la mano tesa. Era colui che credeva davvero nell’amicizia, nei legami veri, nella forza dello stare insieme. Sempre disponibile, sempre presente, con una gentilezza che spiazzava e una luce dentro che contagiava chiunque gli stesse vicino. Organizzava cene, momenti per ritrovarsi, per ridere, per sentirsi squadra… e lo faceva con il cuore. Era generoso in tutto: nel tempo, nell’ascolto, nel prendersi cura degli altri. Un esempio di bontà d’animo e semplicità disarmante. La sua scomparsa improvvisa ci ha lasciati senza fiato, in un dolore profondo che unisce tutti noi barman, staff, amici, clienti. Ci mancherà ogni giorno, in ogni dettaglio e vogliamo ricordarlo così: Grazie di tutto, Arenc. Non ti dimenticheremo mai. Continua a sorridere da lassù e a proteggerci come hai sempre fatto. Con amore e gratitudine".

Mario Carnali