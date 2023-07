Cagli in lutto per Augusto Marzani: Sindaco anni Sessanta

Si sono svolte ieri a Cagli le esequie dell’ex sindaco Augusto Marzani. E’ mancato dopo una lunga malattia dovuta alla sua longeva età di ottantotto anni, nella notte di sabato all’Ospedale di Urbino. È stato un personaggio molto conosciuto nel territorio, oltre al suo impegno politico anche per il suo impiego per molti decenni come segretario dell’Istituto Tecnico di ragioneria ed anche Presidente dell’Irab che gestiva la Casa di Riposo per anziani. Era ricordato in politica come un giovane sindaco democristiano negli anni Sessanta, dal 1968 al 1970 subentrato a Lorenzo Paganucci oltre ad aver ricoperto anche la carica di Consigliere Provinciale. In tanti erano presenti nella Cattedrale di Cagli per l’ultimo saluto a questo Cagliese doc che si è sempre distinto in vita nell’impegno costante per la sua città con suggerimenti e tante iniziative volontarie per il decoro cittadino.

Importante fu il suo impegno nel far decollare con un nuovo istituto nella collina di Ca’ Lupo alle porte di Cagli, la scuola superiore di ragioneria. Lascia la moglie Matilde e un grande affettuoso ricordo tra i tanti ragazzi non solo di Cagli che ha visto frequentare l’Istituto Celli di ragioneria e i suoi concittadini che ne hanno sempre apprezzato la sua simpatia e l’immancabile ironia che era sempre pronto ad esternare con chiunque, accompagnata dal suo immancabile sorriso.

Mario Carnali