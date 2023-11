Cagli in lutto per la morte della commerciante Scaglioni. Oggi il funerale in Cattedrale

Si terranno oggi le esequie di Patrizia Scaglioni in Giacomucci (foto), 71 anni compiuti appena qualche giorno fa. Una persona che si è fatta conoscere da tutti in città per la sua dinamica attività nel settore del commercio. È deceduta al Santa Croce di Fano lunedì scorso in seguito ad un improvviso malore che l’aveva colpita nella sua abitazione sabato scorso.

Nativa di Acqualagna si era unità in matrimonio con suo marito a Cagli dove ha vissuto per molti decenni. La scomparsa ha subito creato molto sgomento tra la cittadinanza essendo stata sempre molto benvoluta ed apprezzata per la sua simpatia ed un piacevole sorriso solare che esternava spesso alla sua clientela ed ai suoi conoscenti. Un personaggio che fin da giovane ha esordito nell’attività del commercio cittadino aprendo e gestendo dal 1979 per alcuni anni la prima boutique nel Corso della città, il “Tortuga“ che offriva ai numerosi clienti anche del circondario, i brand della moda più all’avanguardia del tempo.

Successivamente dalla moda è passata ad aprire anche in questo caso la prima erboristeria della città; l’ha gestita per molti anni e chiusa con il suo meritato riposo nel pensionamento. Lascia il marito Luciano ed i due figli, Simone e Giovanni quest’ultimo con la nuora Giulia ed il suo amato nipotino.

Oggi alle 14 il feretro partirà alla volta di Cagli dove alle 15 nel Duomo verrà celebrata la cerimonia religiosa. Saranno tanti i cagliesi che vorranno dare l’ultimo saluto a Patrizia e stringersi con affetto attorno ai suoi familiari.

Mario Carnali