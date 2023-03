Cagli, in via del Torrione il pedone rischia grosso

Non era bastato quanto accaduto mesi fa in piazza Matteotti. Il Comune si rese conto che le righe blu dei parcheggi erano state disegnate fuori misura, troppo strette per contenere le auto, con gli automobilisti costretti a scendere con molta fatica per non urtare la vettura accanto. In questi giorni altri parcheggi appaiono fuori misura. Sono quelli a spina di pesce di fianco al teatro comunale in via del Torrione.

Sono stati predisposti stalli con strisce blu a pagamento in spazi che appaiono ugualmente troppo stretti e inaeguati a contenere le station wagon oppure altre oltre i 4,5 metri. Quando queste parcheggiano la parte posteriore rimane per circa un metro oltre la riga blu posteriore creando problemi e anche pericoli per i pedoni stretti dalle auto in transito e dalle vetture parcheggiate.

E c’è un di più che sta facendo molto discutere per la presenza dell’Ufficio delle Poste con bancomat sulla stessa via.

Gli utenti dopo aver sbrigato le proprie pratiche agli sportelli uscendo si ritrovano auto che transitano a pochi centimetri dall’uscita e più di una volta si sono verificati momenti di forte apprensione.

Se qualche cliente si ferma al bancomat il rischio è ancora maggiore. Con le auto parcheggiate avendo il lato posteriore sporgente tanto da invadere la carreggiata, proprio di fronte al bancomat, il rischio per i pedoni e per gli utenti del bancomat è alquanto notevole. Vanno rivisti i criteri per mettere in sicurezza la strada in modo da evitare spiacevoli conseguenze soprattutto per i pedoni di via del Torrione, stretti da vetture ferme e da quelle in transito in uno spazio del tutto inadatto.

Mario Carnali