"Cagli: La “Città della Danza” diventa Internazionale al Dance Immersion Festival"

Per il quindicesimo anno consecutivo, a fine agosto, Cagli diventa la “Città della danza“. Quest’anno il Dance Immersion Festival, che ha preso il nome di DIC, Dance Immersion Cagli, si è arricchito con una nutrita partecipazione internazionale, grazie alla presenza dei ragazzi del progetto europeo Erasmus dal titolo Bread and Roses, di cui Movimento e Fantasia è capofila. In scena la danza, il teatro, l’arte, per parlare del superamento degli stereotipi. Il 17 scorso sono arrivati in città giovani e insegnanti, danzatori, artisti e coreografi provenienti da Parigi, Toulon, La Ciotat, Oupeie, Bistrita e naturalmente da città italiane.

Movimento e Fantasia è aperto alla visione internazionale dal 2009, primo anno del Festival, e già dal 2012 è stato riconosciuto come Membro del Conseil International de la Danse - UNESCO. Domani alle ore 21 salirà in palco l’“Europa unita“, così come il 26, con un gala di chiusura di tutti i partecipanti.

Mario Carnali