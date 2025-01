Cagli, la popolazione non cala più grazie agli stranieri

Dopo diversi decenni di calo, anche seppur di pochissimo e non si arriva alla decina, per il Comune di Cagli è scomparso a fine anno il segno meno nel saldo della popolazione residente nell’anno appena trascorso. Nel 2024 i residenti sono stati 8.031 rispetto al 31 dicembre 2023 quando erano 8.022; all’attivo, risultano 4.078 donne e 3.962 uomini. Il trend che accadeva da decenni era negativo, a ogni fine anno si registrava sempre un calo della popolazione residente. Nel 2024 hanno contribuito i residenti stranieri ad incrementare il segno positivo; questi sono passati dai 646 del 2023 ai 667 del 2024 con un saldo attivo di 21 residenti. Sono piccoli dettagli con minimi incrementi registrati che non cambiano di molto una costante diminuzione dei residenti che nel censimento del 1970 nel Comune di Cagli oltre diecimila i residenti, per la precisione 10.044. In poco più di mezzo secolo la flessione è stata di ben duemila unità in meno e si registra una notevole percentuale di tanti giovani cagliesi che nel corso dei cinque decenni sono partiti per mancanza di posti di lavoro; hanno dovuto lasciare gli affetti più cari, gli amici e seppur legatissimi alle tradizioni, la loro città. Poche le nascite avvenute negl’anni che superavano anche le cento unità; quest’anno il saldo è risultato alla pari rispetto al 2023, sono nate 19 femmine e 24 maschi (3 di origine straniera) con un saldo di unità perfettamente uguale a quello del 2023. Diminuiti i decessi con 118 deceduti nel 2023 e i 100 del 2024.

Ma chi se ne è andato dal comune nel 2024? Sono stati cancellati dai residenti 197 italiani e 120 stranieri. I nuclei familiari presenti al 31 dicembre 2023 erano 681 e circa 500 sono quelli di residenti stranieri che risultano essere 667 in totale. Nella percentuale di presenze straniere, risultano le più numerose con residenti 119 dalla Romania. 105 dal Marocco. 92 dell’Albania, 44 dalla Moldava, 42 dalla Ucraina, 231 dalla Cina, 20 dalla Germania e tanti altri da vari Paesi. Quindi nonostante sia scomparso seppur di pochissimo il segno meno dei residenti, se non fossero arrivati negli ultimi anni i 667 cittadini di origine straniera sarebbero stati solo 7.264 i cagliesi residenti al 31 dicembre del 2024.

Mario Carnali