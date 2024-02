Cagli, la strada ristretta è scomoda per il bancomat

Stanno aumentando le perplessità per la piattaforma in cemento posizionata per i lavori del tetto del teatro comunale proprio di fronte al bancomat ed ingresso del locale Ufficio Postale. Una situazione diventata di evidente difficoltà per i cittadini a causa del restringimento della via ed il continuo traffico di auto e soprattutto di mezzi furgonati. In tarda mattinata nel maggior afflusso di utenti all’Ufficio Postale, transitano vari furgoni che effettuate le consegne; tutti hanno questa sola via del Torrione per uscire dal centro.

Con i nuovi arredi urbani è anche chiuso l’accesso alla piazza del teatro, dal fronte opposto con il restringimento di via Porta Massara si impedisce ai mezzi anche quella uscita. L’unica strada rimane dunque quella dove si trovano sia la piattaforma per la gru che l’Ufficio Postale. C’è anche chi suggerisce che si poteva fare la piattaforma almeno dieci metri più avanti, anche perché pure chi esce dall’ufficio postale potrebbe avere qualche problema, in particolare se si esce distrattamente.

Ieri siamo andati sul posto per vedere cosa accade, non è stato necessario attendere tanto per notare l’incrocio tra i mezzi in transito e gli utenti del bancomat o delle Poste. In effetti chi va al bancomat si trova alle spalle i camion in transito, non sempre una situazione gradevole per chi aspetta il contante dalla postazione.

Mario Carnali